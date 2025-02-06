Sezon başında olduğu gibi devam eden ara transfer döneminde de teklifler alan Mustafa Emre’nin, forma giyip gelişim sağlayabileceği bir kulübe gitmek istediği biliniyordu. Salı günü Başakşehir FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası’nda akıl dolu bir gol atan genç oyuncu sezon sonuna kadar Edirnespor’a kiralandı.

Ahlatcı Çorum FK’da profesyonelliğe adım atan Mustafa Emre, bu sezon kırmızı-siyahlı takımla 4 lig maçında 5 dakika, 3 Türkiye Kupası karşılaşmasında ise 270 dakika sahada kaldı. Yalçınkaya, Türkiye Kupası7nda Erzincanspor ve Başakşehir’e olmak üzere 2 gol attı.