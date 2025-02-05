Ahlatcı Çorum FK, Cumartesi günü 23.hafta maçında konuk olacağı Sakaryaspor’la tarihinde resmi olarak 8’inci kez karşılaşacak. Geride kalan 7 maçın 3’ünü Ahlatcı Çorum FK, 2’sini Sakaryaspor kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti. Çorum temsilcisinin 7 golüne yeşil-siyahlı takım 9 golle cevap verirken, Sakarya’daki maçlarda Sakaryaspor’un üstünlüğü bulunuyor.

Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor’la Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 23.hafta maçının hazırlıklarını puan parolasıyla sürdürürken, zorlu karşılaşma öncesinde iki takım arasında bugüne kadar oynanan resmi maçlar merak konusu oldu. Peki, iki takım arasındaki rekabette son durum ne? İki takım bugüne kadar tamamı lig olmak üzere resmi maçlarda 7 kez karşılaşırken, galibiyetlerde Çorum temsilcisinin, gollerde ise Sakarya ekibinin üstünlüğü bulunuyor.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK ile Sakaryaspor, 3.Lig’de 2, 2.Lig’de 2, 1.Lig’de ise 3 olmak üzere 7 kez karşılaştı.

3.LİGDE İKİ MAÇI DA ÇORUM FK KAZANDI

İki takım ilk kez 2013-2014 Sezonunda, 3.Lig 2.Grup’ta rakip oldu. 6.haftada Çorum’da oynanan ve rekabetin ilk karşılaşması olan maçı o zamanki adı Çorum Belediyespor olan Ahlatcı Çorum FK 71.dakikada İmam Almas’ın attığı golle Çorum temsilcisi 1-0 kazandı.

23.haftada Sakarya’da oynanan maçı da Ahlatcı Çorum FK kazandı. Kırmızı-siyahlı ekip 36’da Ender Acar ve 65’te İmam Almas’ın golleriyle zorlu deplasmandan 2-1’lik galibiyetle dönerken, Sakaryaspor’un tek golü 42.dakikada Hakan Çalışkan’dan geldi.

2.LİGDE 1 BERABERLİK 1 YENİLGİ

İki takım 2021-2022 Sezonunda, bu kez 2.Lig Kırmızı Grup’ta rakip oldu. Çorum’da oynanan 3.hafta maçı başladığı gibi golsüz eşitlikle biterken, 22.haftada Sakarya’da oynanan maçta rekabetteki en farklı skor ortaya çıktı. Sakaryaspor, 20.dakikada Ömer Bozan, 60.dakikada Tahir Babaoğlu, 70.dakikada Hurşit Taşçı ve 72.dakikada Ali Özgün’ün golleriyle 4-1 kazanarak Ahlatcı Çorum FK’ya karşı ilk galibiyetini alırken, Çorum ekibinin tek golü 64’te Burak Çalık’tan geldi.

EN ÇOK 1.LİG’DE

KARŞILAŞTILAR

Ahlatcı Çorum FK ile Sakaryaspor, son 2 sezonda ise 1.Lig’de rakip oluyor. Geçen sezonun 6.haftasında, Çorum’da oynanan maçı 30.dakikada Ahmet İlhan Özek’in golüyle 1-0 kazanan Ahlatcı Çorum FK, 23.haftada Sakarya’da oynanan maçta ise yine farklı yenildi. 5.dakikada Burak Süleyman, 78 ve 90+4’te Del Valle ile 3 gol bulan Sakaryaspor 3-1 kazanırken, Ahlatcı Çorum FK’nın tek golü 89.dakikada Eren Aydın’dan geldi.

SON MAÇ BERABERE

İki takım en son bu sezonun 4.haftasında karşılaştı. Çorum’da oynanan maç 1-1 biterken, 11.dakikada Mustafa Pektemek’in kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi mücadele eden Sakaryaspor’un golünü 16.dakikada Emre Demir, 1.Lig tarihinde pozisyona girme rekoru kıran Ahlatcı Çorum FK’nın golünü ise 90.dakiada Loick Landre attı.