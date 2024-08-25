Geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen 1.Türk Dünyası Muay Thai (Tayland boksu) Şampiyonasında büyük erkekler 57 kiloda Türkiye’yi temsil eden ve finalde Özbekistanlı Juraev Salohiddin’e 2-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi olan Çorumlu sporcu Abdussamet Uğurlu, bu kez Süper Lig’de fırtına gibi esti. Milli sporcu, Antalya’da yapılan Süper Lig yarı final müsabakasını kazanarak adını finale yazdırdı ve üçüncü Süper Lig şampiyonluğuna çok yaklaştı.

Antalya’da düzenlenen ve Sports TV’den naklen yayınlanan müsabakalarda, 57 kiloda ringe çıkan Abdussamet Uğurlu, Balıkesirli sporcu ile karşı karşıya geldi. Rakibine ringi adeta dar eden Uğurlu, müsabakayı 3-0 kazanarak finale yükseldi. Uğurlu, yeri ve tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak final müsabakasını da kazanması halinde hem üçüncü kez Süper Lig şampiyonu olacak, hem de 2025 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı elde edecek.

KOSOVA’DA RİNGE ÇIKACAK

Muay Thai Süper Ligi’nde bu yıl da adını finale yazdıran Çorumlu sporcu Abdussamet Uğurlu, Avrupa Şampiyonası’nda ringe çıkacak.

2023 yılında, İstanbul’da Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra altın kemeri de kazanan Abdussamet Uğurlu, elde ettiği bu başarı nedeniyle, Kasım ayında Kosova’da düzenlenecek Avrupa Muay Thai Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Uğurlu, 57 kiloda madalya mücadelesi verecek.