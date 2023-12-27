Uğur Çınar, ülkemizde ilk kez düzenlenen WIPO (World Intellectual Property Organization) Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ‘Yaratıcılar İçin Ulusal Özel Ödül Töreni ve Kültür Turizm Bakanlığı – RATEM işbirliği ile yapılan ‘ABFG XIII Üniversiteliler Arası İletişim Fikirleri Yarışması Ödül Törenleri ve ‘ Uluslar arası Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku’ konulu panel ve konferansların sunumlarını yaptı.



PANELDE ÖNEMLİ İSİMLER KONUŞMACI OLDU

Yıllardır Çorum ve çevresi başta olmak üzere yurt genelinde birçok ilde önemli programları sunan Uğur Çınar, İstanbul Gönen Otel’de düzenlenen ‘Her şey Bir Fikirle Başlar’ Uluslar arası Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku’ panel ve konferansında önemli isimlerin yer aldığını söyledi. Uğur Çınar sunduğu panel ve konferansın duayen yayıncı Yusuf Gürsoy moderatörlüğünde gerçekleştiğini açılış konuşmalarını ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Fatoş Altunç ile RATEM Başkanı M.Aydın Şerbetçioğlu’nun yaptığını belirtti.

UNESCO MİLLİ KOMİSYONU

TEMSİLCİSİ NALÇAOĞLU..

Panelin ilk oturumunda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO Temsilcisi - İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü ABD Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu, TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz, Reklamcılık Vakfı Başkanı Aslıhan Çötelioğlu, SHOW TV Hukuk Müşaviri Çiğdem Çokgezer ve RTÜK İzleme Değerlendirme Daire Başkanı Murat Ellialtı konuşma yaptı.

WIPO, CENEVRE’DEN VİDEO

KONFERANSLA KATILDI

İkinci oturumda ise YARGITAY 7. Daire Başkanı Erdoğan İshakoğlu’nun ardından video konferans yolu ile WIPO Geçiş ve Gelişmiş Ülkeler Koordinatörü Prof. Dr. Habip Asan katıldı. Ardından ABU Asya Pasifik Yayıncılar Birliği Fikri Mülkiyet Komitesi Başkanı Suranha Jayalath, Telif Hakları Genel Müdürlüğü Belgelendirme ve Arşiv Dairesi Başkanı Serhat Dalgıç ile RATEM Hukuk Müşaviri Av.Erdem Türkekul konuşma yaptı. Asan ve Jayalath’ın sunumlarını İngilizce olarak yaptı.



WIPO ULUSAL ÖZEL ÖDÜLÜ

TÜRKİYE’DE İLK KEZ VERİLDİ

Türkiye de ilk kez verilen WIPO (World Intellectual Property Organization) Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ‘Yaratıcılar İçin Ulusal Özel Ödülünü İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Sueda Şentürk’e verildi.

İLETİŞİM YARIŞMASI

Yurtiçi ve yurt dışından iletişim ve haberleşme alanında önemli akademisyen, kurum temsilcisi ve uzman isimlerden oluşan jüri heyeti İletişim Fakültelerinden katılan 450 adet eseri değerlendirdi.

Spiker - Sunucu Uğur Çınar’ın sunduğu ödül töreninde Çizgi Film Animasyon, Yeni Medya, Radyo, Gazete – Dergi ve Televizyon kategorilerindeki ödüller sahiplerini buldu.