Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü (KAGM) koordinasyonunda, kalkınma ajanslarının geleceğe yönelik vizyonunu belirlemek amacıyla başlatılan "Ufuk 2040: Kalkınma Ajansları Gelecek Vizyonu Çalıştayları" kapsamında Samsun’da Bölge Paydaşları Çalıştayı gerçekleştirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonu ve ev sahipliğinde düzenlenen Bölge Paydaşları Çalıştayı'nda; Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’tan kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, kooperatifler, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi. Çalıştay, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle’nin açılış konuşması ile başladı. Ardından Koordinasyon, İş Geliştirme ve Tanıtım Birim Başkanı Emre Arslanbay, çalıştay yöntemi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

KALKINMA AJANSLARININ GEÇMİŞİ

Geçmiş, bugün ve gelecek perspektifinde üç ayrı oturumda yapılandırılan çalıştayın ilk oturumunda, OKA'nın bugüne kadar bölgesel kalkınmaya sağladığı katkılar ele alındı. OKA’nın 2009’dan bu yana yürüttüğü projeler, bölge ekonomisine ve toplumsal kalkınmaya kazandırdıkları değerlendirildi. Katılımcılar, ajansın güçlü yanlarını ve daha fazla geliştirilmesi gereken alanları tartışarak, geçmiş deneyimlerden öğrenilen dersleri ortaya koydu.

KALKINMA AJANSLARININ BUGÜNÜ

İkinci oturumda, ajansın mevcut çalışma gündemi ve yürütülen projeler masaya yatırıldı. Özellikle bölgenin öncelikli sektörlerinde yapılan yatırımlar tartışıldı. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda uygulamaya alınan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı hakkında görüş alışverişi yapıldı. Katılımcılar, bu programın bölgenin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesine sağlayacağı katkıları değerlendirdi.

KALKINMA AJANSLARININ GELECEĞİ

Son oturumda, Orta Karadeniz’in geleceğine yön verecek stratejik konular ele alındı. Bölgenin önümüzdeki 15 yılda odaklanması gereken stratejik konular tartışıldı. Katılımcılar, geleceğe dönük fırsatları ve riskleri değerlendirerek, 2040 Stratejik Eylem Planı ve Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonu çerçevesinde somut öneriler geliştirdi.

Gün boyu süren oturumlarda dört masada gerçekleştirilen tartışmalar sonucunda ortaya çıkan öneriler, çalıştayı sonuç raporunda derlenecek.

