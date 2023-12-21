Etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.

Dernek Başkanı Uğur Yücel’in konuşmasıyla başlayan etkinlikte, keşkeğin isim babası olan Osmanlı Sadrazamlarından Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve kızı Fatma hanımın hastalığının iyileşmesine bağlı olarak keşkek isminin belirlenmesi anlatıldı. Çorum’ un değerleri Osmanlı döneminde Baltacı Mehmet Paşa ve Yedi Sekiz Hasan Paşa’dan, günümüzde Orgeneral Ahmet Çörekçi Paşa’dan övgüyle söz edildi. Üçköy’ün değerlerinden İzzettin Paşa, Tuğgeneral Bekir Gültekin ve Tümgeneral Selahattin Yücel saygı ve rahmetle anıldı.

Kartal Belediyesi’nin Etkinlik Çadırında gerçekleştirilen Keşkek Günü’nde, Üçköylü halk müziği sanatçısı Aşık Zeyno Bacı ve bağlama sanatçısı Kemal Esen Üçköylülerle birlikte oldular.

Üçköylü halk şairi, yazar Zeynel Abidin Şahin, etkinlik süresince “Dost Hasreti” adlı kitabını imzaladı ve tüm gelirini Üçköylüler Derneği’ne bağışladı.