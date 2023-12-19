Üçköy’ün meşhur yemeği keşkek, köy halkını buluşturan geleneksel etkinliklere dönüştü. Üçköy Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, “Keşkek Günü”nde köy halkını ve üyeleri bir araya getirdi. Dernek Başkanı Nazmi Yetgin ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Işıker, Mustafa Ünal, Zafer Sezgin ve Ali Aydıner’in organizesi ile düzenlenen etkinlik, Kale Mahallesi Zafer 3. Cadde üzerinde bulunan dernek lokalinde yoğun bir katılımla yapıldı.



Köy Muhtarı Hasan Sezgin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ile çok sayıda Üçköylünün katıldığı etkinlikte hep birlikte keşkek aşına kaşık sallayan davetliler, organizasyonu düzenleyen dernek yönetimine teşekkür etti.

Dernek Başkanı Nazmi Yetgin, temel amaçlarının köy halkı arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmek olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini açıkladı. Yetgin, organizasyona destek veren, yemeklerin hazırlanmasını sağlayan ve katılarak kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, 2024 yılının sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini diledi.