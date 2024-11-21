4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U14 Play-Off Ligi’nde dün 5.hafta heyecanı yaşandı. 5.hafta maçları öncesi yenilgisiz lider durumda bulunan Vefaspor en yakın rakibi Mimar Sinanspor ile İtfaiye Sahası’nda karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Vefaspor maçı 5-1 kazanarak bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Vefaspor’a galibiyeti getiren golleri Melih, Gazi, Emirhan, Emir ve Talha kaydederken, Mimar Sinanspor’un tek golü Sefa’dan geldi.

Vefaspor hafta sonu Osmancık Kandiberspor ile oynayacağı son hafta maçının ardından düzenlenecek törenle şampiyonluk kupasını alacak.

SAHA: İtfaiye.

HAKEMLER: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Halil İbrahim İnan, Recep Talha Arslaner.

VEFASPOR: Ö.Faruk, Berat, Emirhan(Emir), Abdulkadir (Emre), Anıl, Gazi (Yusuf), Poyraz (Mevlüt), Kuzey (Kerem), Elvan, Emir (Talha), Melih.

MİMAR SİNANSPOR: İlker (Mehmet), Mustafa, Hamza, Muhammet, Çınar (Muharrem), İhsan Emir, Miraç Emir, Sefa, Erdem, Hüseyin, Emre.

GOLLER: Dk.9 Melih, Dk.15 Gazi, Dk.28 Emirhan, Dk.61 Emir, Dk.70 Talha (Vefaspor), Dk.30 Sefa (Mimar Sinan).