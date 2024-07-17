Akademik başarılarıyla tanınan Sungurlu Fen Lisesi, bu yıl da öğrencilerinin üstün başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sungurlu Fen Lisesi öğrencisi Berkay Ahıska TYT’de Çorum birincisi oldu

Berkay Ahıska aynı zamanda Türkiye genelinde TYT’de 106. sırada, AYT’de ise 702. sırada yer alarak Çorum ikincisi oldu. Fen Lisesi Müdürü Oğuzhan Koç, öğrencisini tebrik ederek ödüllendirdi.

Yine Sungurlu Fen Lisesi’nde 9 öğrenci Tıp Fakültesi, 7 öğrenci Diş Hekimliği, 1 öğrencide Hukuk Fakültesi puanı aldı. Yabancı dil sıralamasında 1 öğrenci 5 bin, 1 öğrencide 25 bin sıralama yaptı. İlk 50 bin sıralamasına 16 öğrenci, ilk 100 bin sıralamasına 27 öğrenci girdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ