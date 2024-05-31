*** Bugün 31 Mayıs…Dünya Tütünsüz Günü…2022 yılı verilerine göre, dünya genelinde 13-15 yaş arası en az 37 milyon genç tütün kullanıyor. Yeşilay da bu yıl, çocukları tütün endüstrisinin tehdidinden korumayı ana tema olarak belirledi.

*** Elektronik sigara gibi ürünlerin popüler hale gelişine ve tütün kullanımının çocuk yaşlarına kadar inişine dikkat çeken Yeşilay, erken yaşta başlayan tütün kullanımının bağımlılık riskini artırdığını, Türkiye’nin bu açıdan uluslararası ortalamaların üzerinde olduğunu bildiriyor.