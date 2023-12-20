Jandarma ekipleri, Çorum’da amatör balıkçılık kurallarına uymayan veya izinsiz ya da kurallara uymadan ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan toplam 15 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından iç sularda yasadışı amatör ve ticari amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetlerine engel olmak maksadıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilgili birimler ile koordineli olarak yapılan denetim ve kontrollere devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda 15 Aralık-31 Mart 2024 tarihleri arasında tüm bölgelerde “Turna balığı” avlanma yasağının başladığı, bu kapsamda son üç ay içerisinde icra edilen denetim ve kontrollerde; amatör balıkçılık kurallarına uymayan (olta sayısı, zaman ve yer yasağı, vb) 10 şahsa, izinsiz ya da kurallara uymadan ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan 5 şahsa yasal işlem yapıldığı, yapılan işlemlerde yaklaşık 4000 metre uzunluğunda misina balık ağı ve yaklaşık 1000 kg iç su balığı ele geçirildiği de dile getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada; “Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Jandarma devriyeleri tarafından amatör balıkçılık faaliyetlerinin 1380 sayılı Kanun, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygun olarak yapılmasının sağlanması, çevrenin, doğal hayatın ve hayvanların korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendirerek farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir. Çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilecek olup, bu konuda vatandaşlarımızın ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden Jandarma’ya bildirilmesi olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacaktır” görüşüne de yer verildi.