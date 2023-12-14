* Tarihte Kurulan İlk Türk Devleti, Asya Hun Devleti’dir.

* Türk Adı İle Kurulan İlk Milli Türk Devleti, Göktürk Devleti'dir.

* Yerleşik Yaşama Geçen İlk Türk Devleti, Uygur Devleti’dir.

* Yazıyı İlk Kullanan Türkler, II. Göktürk (Kutluklar)'tür.

* Avrupa’da Kurulan İlk Türk Devleti, Avrupa Hun Devleti'dir.

* İstanbul’u İlk Kuşatan Türkler, Avarlar'dır.

* Alfabeyi İlk Kullanan Türkler, Türgişler'dir.

* Parayı ilk kullanan Türkler, Sibirler'dir.

* İlk Türk Parasını Basan Türkler, Türgişler'dir.

* Bizans’la Siyasal İlişki Kuran İlk Türkler, Göktürkler'dir.

* Türk Tarihinin İlk Yazılı Antlaşması, Asya Hun-Çin Antlaşması'dır.

* İlk Türk Alfabesi, Göktürk – Orhon Alfabesi'dir.

* Töreyi yazılı hale getiren ilk Türkler, Uygurlar'dır.

* Türk Tarihi ile ilk yazılı belgeler, Orhun Kitabeleri'dir.

* Tarihte ilk onlu sisteme dayalı ordu, Mete Han hükümdarlığında Asya Hunları'nındır.

* İlk Türk Hükümdarı, Asya Hun Devletinin hükümdarı Teoman'dır,

* Türk adı ilk defa, ÇİN Kaynaklarında geçer.

* Türklerin ilk başkenti, Ötüken'dir.

* İlk hayvanları konu alan sanat üslubu, İskitler'e aittir.

* İlk ceket, pantolon, kemer ve kemer tokasını, İskitler kullanmıştır.

* Yabancı dinleri benimseyen ilk Türkler, Uygurlar'dır.

* Anadolu’ya ilk gelen Türkler, Hunlar'dır.

* İlk atlı göçebe Türk uygarlığı, İskitler'dir.

* Kâğıt ve matbaayı ilk kullanan Türkler, Uygurlar'dır.

* Tarihte atı ilk evcilleştirilen millet, Türkler'dir.

* İlk yazılı Türk Milli Tarih kaynağı, Orhun Kitabeleri'dir.

* İlk yoğurt, pastırma ve konserve et, Türkler tarafından üretilmiştir.

* En uzun destan, Kırgızlar'ların "Manas" Destanı'dır.

* Musevi olan tek Türk devleti, Hazarlar'dır.

* İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu, Karluklar'dır.

* İlk Müslüman Türk devleti, Karahanlılar'dır.

* İlk Müslüman Türk İmparatorluğunu, Gazneliler kurmuştur.

* Mısır’da kurulan ilk Türk İslam Devleti, Tolunoğulları'dır.

* Hicaz bölgesine hâkim olan ilk Türk devleti, İhşitler'dir.

* Hindistan’a İslamiyet’i ilk götüren Türkler, Gazneliler'dir.

* Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Devleti, Karahanlılar'dır.

* Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Beyliği, Karamanoğulları'dır.

* Türklerin Anadolu’daki ilk başkenti, İznik'tir.

* İlk Türk denizcisi ve Amirali, Çaka Bey'dir.

* Selçukluların Bizans’la yaptığı ilk savaş, "Pasinler" savaşıdır.

* Türk âleminin ilk sözlüğü, Divan-ı Lügat-i Türk'tür.

* İlk Türkçe Siyasetname Eseri, Kutadgu-Bilig'dir.

* İstanbul’u İlk Kuşatan Müslüman Türk Devleti, Çaka Beyliği'dir.

* İlk Türk-İslam Medresesi, Gaznenilerin, Beyhakiye Medresesi'dir.

* Anadolu’da İlk Cami, Diyarbakır Ulu Cami'dir.

* Anadolu’da ilk siyasal din ayaklanması, Bab-ı Ali İsyanı'dır.

* Anadolu’da ilk destan, Danişment Name’dir.

* 2500 yıl önce bile, çöl ortasında "TURFAN’ da SEBZE VE MEYVE" yetiştirebilen ilk millet, Türklerdir.

* İslam’ı bedevi kabile dini olmaktan kurtarıp yayan Türklerdir.

* Türkler İslam’la şereflendirildi" sözü koca bir YALANDIR.

* İslam’ın Avrupa'ya yayılmasını sağlayan da Türklerdir.

Hani Türkler dünyaya nizam vermiştir deniyor ya, bu söz boşa söylenmemiştir.

* Laik devlet düzenini ilk uygulayan, Selçuk Türkleri'dir.

* İklim koşullarını değiştiren "Jada - Yada" taşını(*) ilk ve tek kullanan millet Türklerdir.

* Alpler Avrupa'nın en büyük dağları olmasına rağmen Avrupa'daki hiçbir dilde, Alp'in anlamı yoktur. "Alp" öz Türkçedir. Türk lehçesinde Alp "Yüce" demektir.

* Avrupalıların Ataları Türk’tür. Batılı uzmanlar, binlerce yıl önce Avrupa’ya yayılan göç hareketlerini irdeleyerek bu saklı gerçeği ortaya çıkartmışlardır.

* 1453, İstanbul’un ilk alınışı değildir. Bu tarih "Anadolu’nun fethi” değil “geri alınışı”dır.

* " 卐 " OZ Damgası ruhların dönerek Tanrı'ya ulaşmasını simgeleyen Kayıp Kıta MU kaynaklı Türk damgasıdır.

* Dîvân-ı Lügatti Türk’teki harita, Japonya’nın gösterildiği ilk dünya haritasıdır.

* Türklerin en az 15 bin yıldır Anadolu’da yaşamlarını devam ettirdikleri gerçeği unutulmamalıdır.

Dolayısıyla 1071 tarihi, Türklerin Anadolu’ya ilk değil, son geliş tarihidir.

* Romalılardan önce İtalya Yarımadası’nda yaşayan Etrüsklerin konuştuğu dil olan Etrüsk’çe, Türkçe kökenlidir.

Türküm diyorsanız bunları bilmek zorundasınız…

Dipçe. Türk kültür tarihine baktığımızda, “yada taşı” diye bilinen taş vasıtası ile, bir nevi sihir yoluyla kar ve yağmur yağdırıldığının pek çok örneklerine rastlamaktayız. Bu hususta Çin kaynaklarında olduğu gibi İslam kaynaklarında (Arap, Fars ve Osmanlı) da bilgi vardır.