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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ‘TÜBİTAK 60. Kuruluş Yıl Dönümü’ çerçevesinde düzenlenen törene katıldı. TÜBİTAK Başkanlık Binası’nda gerçekleştirilen etkinliğe Kacır’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK çalışanları ve davetliler katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada TÜBİTAK’ın desteklediği araştırmalar ile daha sürdürülebilir bir dünya, daha iyi sağlık hizmetleri ve daha verimli üretim yöntemlerinin mümkün olabileceğini belirtti. Kacır, "Önümüzdeki dönemde farklı destek ve finans mekanizmalarıyla öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularında; yapay zekada, büyük veri ve bulut bilişimde, siber güvenlikte, biyoteknolojik ilaçlarda, motor teknolojilerinde, ileri malzemeler ve yarı iletkenlerde, ileri fotonik ve kuantum teknolojilerinde ülkemizin dünyadaki yerini kuvvetlendirerek kilit teknolojilerde bilimsel temelin oluşturulmasını sağlayacağız, sektörel uygulamaları hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kacır ayrıca, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve iklim değişikliğine yönelik olarak çevre ve biyoçeşitlilik, döngüsel ekonomi, temiz, erişilebilir ve güvenli enerji arzı, yeşil ve sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım alanlarındaki Ar-Ge ve yenilik çalışmalarıyla Türkiye’yi yeşil dönüşümün öncüsü haline getireceklerini dile getirdi.

"TÜBİTAK bugün olduğu gibi yarın da öncü rolünü sürdürecek"

Bakan Kacır, konuşmasına şöyle devam etti:

"Deprem araştırmaları, kimyasal ve biyolojik savunma, biyomedikal ekipman teknolojileri, bitkisel kaynaklardan değerli kimyasallar gibi stratejik alanlarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm bunların sağlanmasında Milli Araştırma Kurumumuz TÜBİTAK’a büyük sorumluluklar düşüyor. TÜBİTAK’ın konumunu, bu nedenle ülkemiz ve geleceğimiz açısından hayati görüyor, TÜBİTAK’a çok farklı bir değer atfediyoruz. Geleceğin Türkiye’sinde, TÜBİTAK bugün olduğu gibi yarın da öncü rolünü sürdürecek."

Araştırma sonuçlarının ticarileşmesini ve küresel liderlik yolunda girişimcilerin fikirlerini ürüne dönüşmesini destekleyeceklerini belirten Kacır, "Ülkemizin Ar-Ge ve yenilik ekosistemlerinin tüm aktörlerinin aktif katılımıyla oluşturulan Yüksek Teknoloji Platformları ve Sanayi Yenilik Ağlarına ağırlık vereceğiz. Proaktif bir yaklaşımla geleceği şekillendirecek öncül alanlara kaynak aktaracağız. Ülkemizin altyapılarının ve kaynaklarının tüm araştırmacı ve sanayicilere açılmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Girişimcilik desteklerine ayrı bir parantez açan Bakan Kacır, "Araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin topluma yansımasını hızlandırmak amacıyla girişimcilik desteklerimizi artıracak, uluslararası Ar-Ge ve yenilik işbirliklerimizi kuvvetlendireceğiz. Bilim Merkezleriyle, Deneyap Atölyeleriyle, düzenlediğimiz TEKNOFEST’lerle, yayınlarımızla bilim ve teknolojiyi toplumun her kesimiyle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı'nı bilimin, dijitalleşmenin, üretimin ve kalkınmanın yüzyılı haline getirmekte kararlıyız"

Türkiye Yüzyılı'nda kararlı adımlar atılacağını bildiren Kacır, "Türkiye Yüzyılı'nı bilimin, dijitalleşmenin, üretimin ve kalkınmanın yüzyılı haline getirmekte kararlıyız. Türkiye Yüzyılı'nda inşallah tüm hedeflerimize ulaşarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkaracağız" şeklinde konuştu.

TÜRKSAT-6A 2024 Mart ayında uzayda

Bakan Kacır ayrıca TÜBİTAK Uzay yetkilisinden TURKSAT-6A'nın 2024 Mart ayında uzaya gönderilmesinin taahhüdünü alarak "2024 Mart'ta Türksat 6A'yı da İMECE gibi başarıyla uzaya göndermeyi inşallah Allah nasip edecek" açıklamasında bulundu.

Bakan Tekin: "Milli Eğitim Bakanlığının TÜBİTAK ile yapacağı iş birliği ve çalışmalar, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında çok derin, çok anlamlı bir yere oturuyor"

Ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, TÜBİTAK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki ilişkiyi güçlendirecekleri mesajını vererek, "Biz bakanlık olarak TÜBİTAK ile yapabileceğimiz her türlü çalışmaya açığız. Cumhuriyetin 100’üncü yılında Sayın Cumhurbaşkanımız, çok meydan okuyucu bir söylemle kamuoyunun huzuruna çıktı. Önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağına inanıyoruz ve bunun için çaba sarf ediyoruz. Biz bakanlık olarak şöyle düşünüyoruz; eğer Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceksek burada en temel parametrelerden birisi Milli Eğitim Bakanlığı olacak. Eğer bunu bilim üzerine inşa edeceksek de Milli Eğitim Bakanlığının TÜBİTAK ile yapacağı iş birliği ve çalışmalar, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında çok derin, çok anlamlı bir yere oturuyor" ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Bakan Kacır'a İMECE uydusu maketi hediye ederken, Bakanlar Tekin ve Kacır, konuşmalarının ardından TÜBİTAK'ta çalışma hayatında 25'inci yılı dolduran kurum çalışanlarına hediye takdim etti.