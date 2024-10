37 ülkeye Anadolu propolisi ihraç eden başarılı kadın girişimci, BEE'O ve BEE&YOU CEO'su Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce düzenlenen “Innovation Week” 2024'te, KOBİ kategorisinde, inovasyon kültürü ve organizasyonu alanındaki çalışmalarıyla birinci oldu. Türkiye Innovation Week'te yer almaktan onur duyduğunu belirten Samancı, "Arı varsa hayat var mottomuz ile her geçen gün yenilikçi ürünler geliştirmeye ve Anadolu propolisini dünyaya tanıtmaya var gücümüzle devam edeceğiz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde Ticaret Bakanlığı desteği ile gerçekleştirilen "Türkiye Innovation Week" (TIW24), 10-12 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde 11. kez düzenlendi. Ekonomik kalkınmayı inovasyonla desteklemeyi ve sürdürülebilir başarıya ulaşmayı hedefleyen etkinlikte, başarılı kadın girişimci BEE'O ve BEE&YOU CEO'su Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, KOBİ kategorisinde, inovasyon kültürü ve organizasyonu alanındaki faaliyetleriyle birincilik ödülü kazandı.

Türkiye inovasyon ekosistemine önemli katkılar sağlayan Türkiye Innovation Week'te yer almaktan onur duyduğunu belirten Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Bizler inovasyon yolculuğumuzda her zaman yenilikçi fikirler geliştirmeye ve katma değer üretmeye odaklandık. İnovalig'de şampiyonluk ödülü almamız da bu çabalarımızın bir yansımasıdır. İnovalig, şirketlerin inovasyon yolculuğunu hızlandıran ve bu alandaki en iyi uygulamaları ön plana çıkaran çok önemli bir organizasyondur. Propolis gibi değerli arı ürünlerini inovasyonla buluşturarak, sağlıklı yaşama katkı sunmaya devam ediyoruz. Tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yüzde 100 doğal ve sürdürülebilir ürünler geliştiriyoruz. Ürünlerimizin temelini Anadolu propolisi, arı sütü, ham bal, arı ekmeği ve polen oluştururken, bu hammaddeleri değerli bitki özleri ve vitaminlerle birleştirerek, takviye edici gıda ve tıbbi cihaz kategorisinde inovatif ürünler sunuyoruz” diye konuştu.

37 ÜLKEYE ANADOLU

PROPOLİSİ İHRACATI

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, aynı zamanda katma değerli ürünlerin 37 ülkeye ihracatını da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Amerika, Avrupa ve İngiltere pazarında kendi e-ticaret sitelerimiz üzerinden satışımız bulunmaktadır. 2023 itibariyle de genişleyen ürün yelpazemizle yüzde 100 doğal dermokozmetik ürünlerimizi tüketicilerle buluşturduk. Yeni ürünler geliştirirken tüketici ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyor, sürdürülebilir ve doğal ürünler geliştiriyoruz. Anadolu propolisini bir dünya markası yapmak ve ürünlerimizi inovasyon ile buluşturarak katma değeri yüksek bir şekilde piyasaya sunmak bizler için öncelikli bir hedef. Arı varsa hayat var mottomuz ile her geçen gün yenilikçi ürünler geliştirmeye ve Anadolu propolisini dünyaya tanıtmaya var gücümüzle devam edeceğiz.”

Editör: İHA AJANS