Alper Gezeravcı ve Cihangir Atasever'i tanıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gezeravcı asil, Atasever yedek olacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacaklar” dedi.

Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada uzaya gönderilecek 2 ismin belirlendiğini duyurdu.

“1 YEDEK, 1 ASİL”

Cumhurbaşkanı Erdoğan. “Bizim yanımızda TEKNOFEST kuşağı oldukça Allah'ın izniyle müjdeler hiç bitmeyecektir. 1 yedek, 1 asil uzay yolcumuzu tespit ettik. Uzay yolcumuz, ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi” diye konuştu.

“14 GÜN KALACAK”

Kürsüye gelen 2 ismi tanıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri'nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever." ifadelerini kullandı.

