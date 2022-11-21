Traktörün alıcısına tesliminde, Karakaşlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Karakaş ile Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya da hazır bulundu.

Çorum’un yanı sıra Sinop, Bolu ve Amasya’da da bayilik hizmeti veren Karakaşlar firmasının sahibi Selahattin Karakaş, 36 yıllık bayilik deneyimi ile son 15 yıldır pazarın lider kuruluşu olduklarını belirterek, çiftçinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Büyük traktörü satın alan Hacı Ali Karslı’yu kutlayan Selahattin Karakaş, akaryakıt ve tarım sektörlerinde de önemli faaliyetlerinin bulunduğunu hatırlattı.



(Aliye ÖNCEL)

