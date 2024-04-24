23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiyem İlkokulu’nda düzenlenen bayram coşkusuna okul yetkilileri ve öğrencilerin yanı sıra aileler de yoğun ilgi gösterdi. 3/A sınıfı öğrencilerinden Kayra Özten ve Zeynep Kaya’nın sunuculuğunu yaptığı etkinlikte öğrenciler yaptıkları gösteriler büyük beğeni topladı. 1, 2 ve 3.sınıf öğrencileri dans, 4.sınıf öğrencileri ise yumurta ve çuval yarışması gerçekleştirdi.

İdris Mert’in öğretmeni olduğu 3/A sınıfı yaptıkları gösteri ile izleyenleri büyülerken, 3/B sınıfının gösteri sonunda açtığı Türk bayrağı ise coşkuyu ikiye katladı.

Yaklaşık 3 saat süren gösteriler ödül töreninin ardından sona erdi.