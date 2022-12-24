İmza töreni, Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Erdem Kolabaş, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı M. Fatih Şerbetci, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Son yıllarda yaptığı projelerle dikkat çeken Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Veteriner Hekimleri Odası, Çorum hayvancılığının ıslah edilmesinde olmazsa olmazı olan suni tohumlama protokolünü imzaladılar.

Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Suni Tohumlama ve Veteriner Hizmetleri protokolü ile Çorum'daki hayvancılık işletmelerine hizmet verilecek.

Veteriner Hekimler Odası ile yapılan sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, özverili çalışmaları ve verilen hizmet kalitesi nedeniyle Veteriner Hekimler Odası'na teşekkür etti.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, damızlık hayvan yetiştiriciliğinde temeli kabul edilen suni tohumlama uygulamasının ıslah çalışmaları için vazgeçilmez olduğunu, titiz bir takip sistemi gerektiren bu konunun dört dörtlük bir çalışmayla hayata taşındığını söyledi.

Çorum'un hayvan ıslahı konusunda başarılı adımlar attığının altını çizen Kaya, protokolün 2023 yılında da yenilenerek devam ettiğini sözlerine ekledi.

Çorum Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Fatih Şerbetci Türkiye de tek olan bu protokolü desteklerini esirgemeyen Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ve teşekkür etti. İl Müdürü V. Erdem Kolabaş da yapılan protokolün Çorum'a ve ülkemiz hayvancılığına hayırlı olmasını diledi. (Haber Merkezi)