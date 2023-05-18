Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019-2021 yılı Hayat Tabloları verisini açıkladı. Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan ‘doğuşta beklenen yaşam süresi’ 2018-2020 döneminde 78,3 yıl iken, 2019-2021 döneminde 77,7 oldu.

KADINLAR ERKEKLERDEN 5.5 YIL DAHA UZUN YAŞIYOR

Türkiye'de 2018-2020 döneminde erkeklerde 75,6 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2019-2021 döneminde 75 yıl, kadınlarda ise 81,1 yıl iken 80,5 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıldır.

15 YAŞ İÇİN YAŞAM SÜRESİ 63,6 YIL OLDU

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,6 yıl oldu. Erkekler için bu süre 61 yıl iken kadınlarda 66,4 yıl oldu.

15 YAŞ İÇİN YAŞAM SÜRESİ 49 YIL OLDU

Ülkemizde, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 49 yıl oldu. Erkekler için bu süre 46,5 yıl iken kadınlarda 51,6 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5,1 yıldır.

50 YAŞ İÇİN YAŞAM SÜRESİ 29.9 YIL OLDU

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 29,9 yıl oldu. Erkekler için bu süre 27,6 yıl iken kadınlarda 32,3 yıl oldu.

Öte yandan Türkiye'de 2019-2021 dönemi hayat tabloları verilerine göre, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,3 yıl olarak hesaplandı. Erkekler için bu süre 15,4 yıl iken kadınlarda 18,9 yıl oldu. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,5 yıl daha uzun yaşamasının beklendiği bildirildi.