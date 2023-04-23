Başkan Aşgın mesajında 23 Nisan 1920 tarihine vurgu yaparak “103 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı, milli egemenliğimizin ilan edildiği önemli bir tarihtir” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 103 yıl önce 23 Nisan 1920’de, kurulan ilk meclis ile “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir." denilerek, istiklâl ve istikbal mücadelemiz için yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Birlik ve beraberlik bilincimizi, bizi millet yapan değerlerimizi ve demokrasimizi bugünün küçükleri yarının büyükleriyle geleceğe taşımaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk: “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek, ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” demektedir. O tarihten beri de dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını milletçe coşkuyla kutluyoruz. Bu kutlamalar barış ve kardeşlik gibi değerlerin paylaşılmasına, farklı kültürlerin buluşup kaynaşmasına böylece dünyanın daha güvenli ve huzurlu bir yer haline gelmesine vesile olmaktadır. Türkiye Yüzyılı, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek.” dedi.

Başkan Aşgın, “Cumhuriyetimiz ’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu inanç, sevinç ve gururla tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum.” diye konuştu. (Haber Merkezi)