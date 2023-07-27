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Bu yıl 16'ıncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) ürünlerini sergileyen firma, katılımcılara yatırımları ve ürünleri tanıtıyor. MITE DEFENCE Çorum Sungurlu Fişek Fabrikası Genel Müdürü Fatih Doğan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel atma törenini bir yıl önce yapmış olduğu fabrikayı 8-9 ayda bitirme aşamasına geldiklerini söyledi. Bir ay sonra büyük bir açılışla ülke adına gurur verici bir fabrikanın açılışını yapacaklarını ifade eden Doğan, "404 dönümlük arazinin üzerine 30 bin metrekarelik kapalı alanda kurmuş olduğumuz bir fabrika parkurumuz var. İçeride barut depolarımızın olduğu ve senelik 360 milyon adet fişeğin üretileceği önemli bir yatırım ve önemli bir fabrika olarak görüyoruz. Tamamen yerli ve milli ürünlerimizi hem yurt içine hem de yurt dışına ihraç pozisyonunda inşallah vermiş olacağız. Bunun da haklı gururunu hep beraber yaşayacağız. Biz 9x19, 5x56, 7,62 ve 12.1 kapasitesindeki fişeklerimizi üreteceğiz. Şu anda deneme üretimlerindeyiz. Deneme üretimlerini açılıştan sonra inşallah daha güzel bir şekilde tam manasıyla hem Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza, Milli Savunma Bakanlığımıza, Makine Kimya Endüstrimize, Savunma Sanayii Başkanlığımıza çok büyük bir derecede çalışmış olacağız, oralara vermiş olacağız. Bu da bizim için haklı bir gurur olarak neticelenecek diye umut ediyoruz" dedi.

Türkiye en büyük poligonunuIDEF'in çok güze geçtiğini vurgulayan Doğan, "Buradaki Türk savunma şirketlerini görüyoruz ve insan gururlanmaması, gözlerinin dolmaması imkansız gibi geliyor bize. Gerçekten bunun da haklı gururunu taşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da savunma sanayisinde artık ilerliyoruz ve güçlüyüz" diye konuştu.

"Biz şu anda Çorum Sungurlu Fişek Fabrikamıza Türkiye en büyük poligonunu da inşa ettik" diyen Doğan, şunları kaydetti:

"Bu poligonumuz kapalı poligon 50 metre, 100 metre ve 557 metre uzunluğunda bir poligondur. Bunun da orada hem üretmiş olduğumuz fişeklerimizi test, analiz sonuçlarını orada yapıp daha sonra hem ihraç hem de yurt içi piyasasına sunmuş olacağız."