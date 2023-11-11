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Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanlığı Medya Tanıtım Sorumlusu Bekir Yalkan’ın verdiği bilgiye göre partinin İl Başkanlığı görevine Hasan Geylan’ın, Merkez İlçe Başkanlığı Yasin Doğan’ın atandığı açıklandı.



Türkiye İttifakı Partisi İl Yönetim Kurulu üyeleri de önceki gün ilk toplantısını yaparak resmen faaliyete geçmiş oldu. 48 ilde teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayan partinin Gazi Caddesi'ndeki Çorum İl Başkanlığı binasının açılışının ise önümüzdeki günlerde Sinan Oğan tarafından yapılacağı belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz gün teşkilat olarak Ankara’da yapılan toplantıya katılan parti yöneticileri hem Sinan Oğan ile buluştu hem de Ankara’da Dünya Çorumlular Federasyonu’nun düzenlediği etkinliğe katıldı.