Arca Çorum FK’nın yeni transferi, “Iraklı Messi” lakaplı, 27 yaşındaki kanat oyuncusu Hasan Abdulkareem, Bolu kampında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çorum FK’ya geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Hasan Abdulkareem, öncelikli hedefinin Arca Çorum FK ile önemli başarılara imza atmak olduğunu söyledi.

Türkiye’yi ikinci vatanı olarak gördüğünü ifade eden Iraklı futbolcu, “Çorum FK’dan teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim. Türkiye’yi ikinci vatanım olarak görüyorum. Irak ve Dubai’den teklifler aldım ancak Çorum FK daha cazip geldi. Transfer sürecimde de kulüp başkanımızdan ve teknik direktörümüzden de büyük destek gördüm” dedi.

ÇORUM FK’NIN PROJELERİ GÜZEL

Arca Çorum FK’nın gelecek adına önemli hedefleri bulunduğunu vurgulayan Abdulkareem, kulübün Süper Lig’de kalıcı olmayı ve üst sıralarda yer almayı amaçladığını ifade etti.

Takımın hedeflerine ulaşması için elinden gelen mücadeleyi göstereceğini belirten deneyimli futbolcu, “Çorum FK’nın güzel bir projesi var. Süper Lig’de kalıcı olmak ve ilk sıralarda yer almak istiyorlar. Ben de bir oyuncu olarak bu hedeflere katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Çorum FK taraftarının sosyal medyadan kendisine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu dile getiren yeni transfer, destek mesajlarını yakından takip ettiğini söyledi. Taraftarlara teşekkür eden Hasan Abdulkareem, “Sosyal medyada yazılan yorumları görüyorum ve okuyorum. Çorum taraftarının desteği beni çok mutlu ediyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah onları mutlu edecek sonuçlar alacağız.” şeklinde konuştu.

İLK KEZ IRAK DIŞINDA OYNAYACAĞIM

İlk kez Irak dışında forma giyecek olmasının kendisi için yeni bir tecrübe olacağını da belirten Iraklı futbolcu, kulüpteki çalışma ortamından övgüyle bahsetti.

Tesislerin ve antrenman imkânlarının son derece iyi olduğunu söyleyen Abdulkareem, “Kulüpte herkes bizimle yakından ilgileniyor. Yemeklerimizden antrenmanlarımıza kadar her şey profesyonel şekilde planlanıyor. Spor salonu, havuz ve tesisler çok güzel. Burada başarılı olmak için tüm imkânlar var” dedi.

HEDEFİMİZ İLK BEŞ

Kariyer hedefleri hakkında da konuşan Iraklı futbolcu, şu anda Avrupa’ya transfer olmayı düşünmediğini, tek hedefinin Çorum FK ile başarılı olmak olduğunu vurguladı.

Türkiye Süper Ligi’nin Avrupa’nın en güçlü liglerinden biri olduğunu ifade eden Hasan Abdulkareem “Dünyanın ve Avrupa’nın önemli futbolcuları Türkiye’ye geliyor. Bu nedenle şu anda başka bir ülkeye gitmeyi düşünmüyorum. Çoğu futbolcunun hedefi Avrupa’ya gitmektir ama ben zaten Avrupa’dayım. Benim hedefim Çorum FK ile ilk beşe girmek, mümkün olursa şampiyonluk mücadelesi vermek” diye konuştu.