Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de devam eden U17 Dünya Güreş Şampiyonası’nda, kadınlar 61 kiloda Türkiye’yi temsil edecek olan İskilip Belediye Spor Kulübü sporcusu Özdenur Özmez’in rakibi belli oldu.

Antrenör Adem Uysal’dan aldığımız bilgilere göre, Özdenur Özmez bugün mindere çıkacak. Özmez, ilk maçında Polonyalı Inga Kuc ile karşı karşıya gelecek olup, müsabaka saat 10.30’da başlayacak.

Altın madalya hedefleyen Özdenur Özmez, Polonyalı sporcuyu yenmesi halinde Maryia Khrubchhova ile karşılaşacak.