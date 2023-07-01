Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, şehirlerde gürültü kirliliğini en aza indirmek için çalışmalara devam ettiklerini, çevreye ve insana saygılı şehirler için gürültü kirliliğini en aza indirmeye çalıştıklarını belirtti.

Çocuk sesleri ve kuş cıvıltılarının birbirine karıştığı huzurlu şehirler hedefiyle gürültü bariyerlerinin miktarını arttırdıklarını vurgulayan Özhaseki, 11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladıklarını, 54 bin 348 metrekare gürültü bariyerinin yapımına da devam ettiklerini açıkladı.