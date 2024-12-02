Türkiye genelinde 9 gazeteciler federasyonu ile bu federasyonlara üye 87 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek kuruluşuna üye yaklaşık 20 bin basın çalışanını temsil eden Türkiye Gazeteciler Konfederasyonun BİK adayları olarak basının sorunlarını ve çözüm yollarını çok iyi bildiklerini ifade eden adaylar, fedakârca çalışmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Basın İlan Kurumu Prodüktör delege adayı Sefa Özdemir’in yanı sıra; Anadolu Gazete Sahipleri Temsilci Adayları, Mehmet Ergün, Erdoğan Erişen ve Tahir Gülebak İle İnternet Sitesi Sahipleri Temsilci Adayları Hürmüz Seda Köktener Ve Kürşat Tuncel tarafından kaleme alınan mektubun girişinde; “Toplumun sesi-kulağı, sağduyusu, sevincinin ortağı, üzüntüsünün paylaşanı, olayların arka planını araştıranı, sorgulayan ve sorumluluk duyanı, haber vereni olan mesleğimizin/meslektaşlarımızın çok da parlak olmayan günlerini hep birlikte yaşıyoruz. Yaşanan tüm güçlüklere karşın büyük gayret ve fedakarlıkla yürütülmekte olan mesleki faaliyetlerimizin onurla sürdürülebilmesi, meslektaşlarımızın birbiri ile kurdukları sağlıklı ilişki ve dayanışma duygusunun sorun çözme hedefine odaklanması ile mümkündür” denildi.

Bu anlamda önümüzde ciddi bir fırsat bulunduğu vurgulanan mektupta, “1961 yılından bu yana özellikle yazılı basınımızın kurumsallaşması ve kamu yararına hizmet edebilmesi için hayati fonksiyon ifa eden Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’na Basın Grubu’ndan 3 üyeyi Anadolu Gazete Sahiplerimiz seçecek, buna ilaveten ilk defa olmak üzere de 2 üye İnternet Sitesi Sahipleri arasından genel kurula dahil olacaktır. İşte bu zor dönemin atlatılabilmesi, basın işletmelerinin ekonomik özgürlüklerini sağlamak sureti ile yaşayabilmeleri, basın emekçilerinin emeklerinin karşılığını alabildiği ve sonuç itibari ile mesleğimiz adına gelecek günlerin daha güzel olduğu ortamın sağlanmasına katkı için Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri ve İnternet Sitesi Sahibi Temsilcileri olarak yola çıkmış bulunuyoruz” vurgusu yapıldı.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu BİK Genel Kurulu Adaylarının mektubunda şu görüşlere yer verildi;

“Öncelikle ifade etmek isteriz ki bizler sizlerin arasından çıkan, mesleğin ihtiyaçlarını bilen, tıkanma noktalarını tespit etmiş, çözüm odaklı, ekip ruhu ile hareket eden, ulaşılabilir ve gelecek vizyonuna sahip yol arkadaşlarınızız.

Elimizde sihirli bir değnek yok elbet ve fakat desteklerinizi taleple talip olduğumuz mevzuat üretme kabiliyetine sahip Genel Kurul’da tüm meşru haklarımızı kullanarak, Basın Grubu, Hükümet Kanadı ile Bağımsızlar Grubu ile de makul ve mantıklı ilişkileri kurmak sureti ile günün ihtiyaçlarını karşılayan, geleceğe dönük adımları atmak için daima hazır ve kararlı olacağız.

Rol kapma çabasında olmadan görev tanımımızın sınırları içinde;

İfade ettiğimiz üzere Genel Kurul’da,

Mesleki sivil toplum örgütleri nezdinde,

TBMM’de kanun yapım süreçlerinde görüşlerimizin ifadesi ile siyasi parti gruplarında,

Mesleğimizle ilgili kamu kurumlarında,

Karar süreçlerinde etkili devlet kurumları ve bürokratlar ile yakın temas halinde olacağız. Ancak tüm bu süreçleri yürütürken siz meslektaşlarımızla gelişmeleri paylaşıp katkılarınıza açık hareket edeceğiz.

Malumları olduğu üzere son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanma toplumun tüm kesimlerini etkilemekle birlikte en çok sektörümüz zarar görmüştür.

Girdi fiyatlarındaki olağanüstü artışlar, ithal ürünlerden oluşan sarf malzemelerdeki tedarik güçlükleri ve döviz bazındaki artışlar ile diğer girdi maliyetlerindeki yükselişler dikkat çekmektedir. Bununla birlikte gelir kalemlerimizde azalışlar söz konusu olmuştur.

Resmi ilan fiyat tarifesinde özellikle son iki yıldaki artışlar memnuniyet vericidir. Bu vesile ile emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu noktada da resmi ilan sayılarındaki azalışlara işaret etmemiz gerekmektedir.

Önümüzdeki çalışma döneminde resmi ilan sayılarındaki azalışın önüne geçecek tedbirler üzerinde tüm kesimlerle irtibat halinde olacağız.

Doğrudan alım ilanları ile Kamu İhale Kanunu’nda 21b, 21f’ye göre yapılan ihaleler konusunu vurgulayacağız.

Ek olarak; Rekabet Kurumu, Reklam Kurulu, RTÜK kararları ile Tarım Bakanlığı Tağşiş ve Taklit ilanlarının yayınlanması konusunda mücadele yürüteceğiz.

Bu ve benzeri konularda resmi ilanların artırılması için gayret göstereceğiz.

Tasarruf Genelgesi sektörümüzü doğrudan ve olumsuz etkilemiştir. Bize göre gazete aboneliği, gazete ve internet sitesi resmi reklamları tasarruf genelgesi dışına çıkarılmalıdır.

Kaldı ki resmi ilan verilmesini kısıtlamanın tasarruf sağlamaktan öte toplamda kamunun daha fazla kaynak harcaması anlamına gelmektedir. Zira geniş kesimlere duyurulan ihaleler rekabet imkanını beraberinde getirmekte ve daha uygun fiyatlarla ihaleler sonuçlanmaktadır.

Türkiye’nin en köklü kurumları arasında yer alan BİK, 3 D (Düzenleme-Denetleme ve Destekleme) yaklaşımı çerçevesinde kamu kaynaklarının dağıtımını ve habercilik kamu görevinin yerine getirilmesini sağlamaktadır.

Düzenleme-Denetleme ve Destekleme ayaklarının yek diğerini baskılamadan genel kurul yapısında olduğu gibi dengede yürümesi temel yaklaşımımızdır. Bu anlamda denetlemenin, kamu kaynağının yerindeliği ve adaletini sağlama, paydaşlar arasında eşitliği temin noktasında hareket etmesi, düzenlemenin gelecek vizyonuna sahip, dinamik hareketine katkı sunma ve destekleme ayağının daha da güçlendirilmesi hedefimizdir.

Öte yandan üzerinde hassasiyetle vurgu yaptığımız bir diğer konu BİK aracılığı ile gazete ve internet sitelerimize verilen kamu kaynağının nerede ise tamamı yüzde 20 KDV, yüzde 15 BİK Komisyonu, Sigorta Primi, Muhtasar, Kurumlar Vergisi yolu ile geri dönmektedir.

Artı olarak personel maaşları, işletme giderleri ve yayın için yapılan diğer masraflar (baskı, servis sağlayıcı giderleri vb) da göz önüne alınmalıdır.

İddia ediyoruz ki medya sektörü kadar kayıtlı, vergisini ödeyen, personel istihdamı gerçekleştiren başka bir meslek dalı yoktur.

O nedenle basın sektörünü desteklemek aynı zamanda kamu kaynaklarını verimli kullanmak anlamına gelecektir.

Sektörümüz, habercilik ile birlikte demokrasinin işlerliğine katkı, marka üretimi vb. alanlarda da kamu yararına vazgeçilmez faydalar sağlamaktadır. Bu nedenle sektörümüze desteğin artırılması talebimiz yerinde bir taleptir.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle meydana gelen gelir kayıplarına özel ilan gelirlerindeki olağanüstü kaybı da eklememiz gerekmektedir.

Sayın yol arkadaşımız; Mesleğimiz adına son derece önemli bir seçimin arifesindeyiz. Bu seçimlerde desteğinizi talep ediyoruz.

Desteğinizle Genel Kurul’a seçilmemiz durumunda var gücümüzle çalışacağımıza, haklı taleplerimiz için Genel Kurul, ilgili kurullar ile kurum dışı mecralarda tam bir farkındalık ile hareket edeceğimize, sizlerle irtibatı canlı tutacağımıza söz veriyoruz. Saygılarımızla...”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ