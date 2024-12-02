Geçtiğimiz hafta Osmancık Caddesi - Yazı Çarşı bölgesinde meydana gelen patlamada ağır hasar alan Hilal Apartmanı’nın yıkımını gerçekleştirdiklerini anımsatan Aşgın, “Aynı patlamada dış cephesi zarar gören Arıncı Apartmanı'nda da hemşehrilerimizin evlerine bir an önce kavuşmaları için tadilat çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Bu büyük patlamadan etkilenen tüm hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ