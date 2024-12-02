Kongre süreci devam eden AK Parti’de Osmancık, Kargı ve Oğuzlar ilçelerinin kongreleri gerçekleştirildi. Kongrelere AK Parti İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Muhammet Ali Kaldırım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Akyüz Özdağ, Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur ve teşkilat mensupları katıldı.

Osmancık’ta Şerif Okudan, Oğuzlar’da Mehmet Ali Ekmekçi yeniden güven tazelerken, Kargı’da ise Adem Bülbül’den bayrağı Av. Gülhan Demirel devraldı.

İl Başkanı Murat Günay, önceki ilçe başkanları ve yönetimlerine teşekkür ederek, yeni seçilen başkanlar ve yönetimlerine başarı dileklerinde bulundu.

Editör: Haber Merkezi