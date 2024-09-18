Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi (CNAS), askeri SİHA-İHA'ların küresel pazarını konu alan bir rapor yayımladı. Molly Campbell tarafından hazırlanan rapora göre, Çin, Türkiye ve İran'ın düşük maliyetli askeri drone'lar geliştirmelerinin ardından İsrail ve Amerika'nın drone pazarındaki hakimiyeti sona erdi.

SATIŞIN % 65'İNİ

TÜRKİYE YAPTI

Çin, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri 2018'den bu yana, 40 farklı ülkeye toplam 69 silahlı askeri İHA satışı gerçekleştirdi. Türkiye bu satışların yüzde 65'ini gerçekleştirirken, Çin yüzde 26, Amerika Birleşik Devletleri ise yalnızca yüzde 8 satış yapabildi.

2022 yılında 6 yeni ülke İHA-SİHA tedarik ederken, bunların tamamı Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'ler oldu. Çin'in İHA-SİHA satışları 2014 yılında zirveye ulaşırken, 2021 yılına gelindiğinde Türkiye, Çin'i geçerek dünyanın en büyük tedarikçisi konumuna geldi.

SAHADA BAŞARI

İHRACATI ARTIRDI

Rapora göre, Türk İHA-SİHA'larının Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'daki savaş alanlarındaki başarılı performansı ve bu performansın medyadaki olumlu yansımaları Türk İHA-SİHA'larını zirveye taşıdı.

Editör: AA AJANS