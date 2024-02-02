Yazılı bir açıklama yapan Zafer Partisi İl Başkanı Onan, 2019 yılındaki belediye meclisi toplantısında Çorum Belediyesi’nin logosu, afişleri ve tabelalarına T.C. ibaresi konulması teklifinin görüşüldüğünü, oylamada CHP ve MHP grubu ‘evet’ oyu verirken, AK Parti grubunun ise ‘hayır’ oyu kullanmayı tercih ettiğini hatırlatarak, Çorum’daki Türk Milliyetçilerinin ‘hayır’ tercihinde bulunanlara oy vermeyeceğini söyledi.

Bedii Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bizim zihnimizde olup bitenler daima yer tutar, hafızada kalır. Biz Mehmet Emin Yurdakul un ifade ettiği gibi Türk' üz. Dinimiz ve cinsimiz uludur. Düstur edindiğimiz fikriyat budur. Ötesindeki hiç bir zihniyet bizimle alâkalı olamaz. Açılım sürecinde T.C. tabelaların kaldırıldığını, Ne mutlu Türk'üm diyene! veciz sözlerinin silindiğini gördük. Acı ve ızdırap içerisinde düştüğümüz duruma tepkiler gösterdik.

“T.C. İBARESİ BİNAYA SONRADAN EKLENDİ”

Kimin T.C. kimliği ve devleti ile ne derdi vardı? Oysa ki Türk devletinin ve milletinin varlığı için İzmir'de Yunan askerine ilk kurşunu atan Hasan Tahsin hayatını feda etmedi mi? İstiklâl Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi vatanı için 'Tertemiz alnından vurulup uzanmış yatan isimsiz kahramanları kimse hatırına getirmedi mi? Bir hilal uğruna güneşler batıyor derken, bir gün Anadolu'nun yiğitlerinin harman olduğu şehirde T.C. ibaresinin eklenmesi ne belediye başkanının 'Vatan sevgisi tabela ile sınırlı değil,' yaklaşımı doğru değildi. Yapılan oylama da AKP grubunun neden red ettiği de bize göre açıktır ama kamuoyunda izaha muhtaçtır. Yeni belediye binasında Çorum Belediyesi ifadesinin üzerine de T.C. ibaresi daha sonra eklenmiştir.

Çorum'da yaşayan Türk milliyetçiliği fikri mensuplarının, Türk milliyetçiliği fikrine bize göre çok uzak belediye başkanı ve meclis üyelerine destek olmayacağını ve oy vermeyeceğini ümit ediyorum. Türk milleti Çanakkale'de şehit olmuştur. İstiklâl harbinde şehit olmuştur. Kıbrıs'ta şehit olmuştur. Dış kaynaklı terör patronlarının ve içerideki işbirlikçilerinin yıllardır ülkemiz içinde sahnelediği bölücü terör ile mücadele ederken şehit olmuştur. Kuzey Irak ve Suriye de vatanını savunmak için şehit olmuştur. Vatan T.C.’dir. Millet T.C.’dir. T.C. Türkiye Cumhuriyeti’dir. İlelebet payidar kalacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene.

(Haber Merkezi)