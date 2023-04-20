Antalya’da düzenlenen Türkiye Bocce Petank Şampiyonası’nda Çorum H.E.Kültürspor’dan Hasan Dündar Türkiye Şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Bocce, Dart ve Bowling Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce Petank Şampiyonası Antalya’nın Kemer ilçesinde yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Çorum’u H.E.Kültürspor’dan 6 sporcu temsil etti. Büyükler, küçükler ve yıldızlar (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda büyüklerde Hasan Dündar Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Yıldız erkekler kategorisinde mücadele eden H.E.Kültürspor’dan Ömer Ceylan, küçük erkeklerde ise Doğa Çağın Çıtak ise Türkiye beşincisi oldular.

Öte yandan 3’lü genç takımlar kategorisinde mücadele eden Merve Çakıroğu, Senem Işık ve Nisanur Dündar da takım halinde beşinci olarak Çorum’a döndüler.

İl Temsilcisi Hakan Çıtak, Hasan Dündar ve diğer 5 sporcusunun elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını ifade ederken, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a, Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan’a, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe’ye ve Kulüp Başkanı Hilal Kiraz’a teşekkürlerini iletti.

(Rıfat KARA)