BB Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı, Birlik Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında yapıldı. Toplantının Divan Başkanlığını TBB II. Başkan Vekili ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın üstlendi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran da Divan’da Katip Üye olarak görev aldı.

“Her biri kendi şehrinde halkına hizmet için gece gündüz çalışan siz değerli belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin taleplerine her zaman kulak veriyor; TBB çatısı altında güç birliği oluşturarak tüm belediyelerimizin yanında durmaya gayret ediyoruz,” diyen Karalar, ortak akılla çalışan birliğin, sürdürülebilir kalkınma, çevresel sorumluluk, afetlere hazırlık, sosyal adalet ve dijital dönüşüm gibi alanlarda ilerleme sağlayabileceğini vurguladı.

“İmamoğlu’nun yokluğuna sessiz kalamayız”

Karalar konuşmasında TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna vurgu yaparak buna sessiz kalamayacaklarını vurguladı. Zeydan Karalar: “Sayın İmamoğlu, sadece İBB Başkanı değil; aynı zamanda TBB’nin seçilmiş başkanıdır. Bugün, hukukun evrensel ilkeleri, demokrasiye olan inancımız ve halkın iradesine duyduğumuz saygı gereği, onun yokluğuna sessiz kalamayız, kalmamalıyız.” dedi.



Konuşmasının devamında Karalar, muhalefet belediyelerine yönelik artan baskı ve soruşturmalara da tepki gösterdi. Karalar, “Muhalefet belediyelerine karşı yoğunlaşan baskı ve operasyonlarla, seçilmiş başkanların hukuksuzca görevden uzaklaştırılması, kayyım uygulamaları ve siyasallaşan yargı süreçleri ülke demokrasimize büyük zarar vermektedir. Belediyelerin ‘suç örgütü şeması’ gibi gösterilmesini tehlikeli buluyoruz” diye konuştu.

Belediyelere çifte standart uygulandığını, hukunun üstünlüğüne olan inancı sürdürdüklerini ve Belediyelerin SGK borçlarla ilgili çözüm önerileri sunduklarını ve yanıt beklediklerini aktaran Karalar: “Belediyeleri engellemek yerine önlerini açmak, gelirlerini artırmak ve halkına daha iyi hizmet etmelerini sağlamak gerekiyor” dedi.

Toplantıda daha sonra TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız 2024 yılı Faaliyet Raporu, TBB Teşkilat, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Değişikliği ve 2024 yılı Bütçe Kesin Hesabı konularındaki gündem maddelerine ilişkin sunumunu gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

ENCÜMEN ÜYELERİNİ SEÇTİ

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından TBB 1. Başkan Vekili, Encümen Üyeleri ve İhtisas Komisyon Üyeleri oylamasına geçildi. Birlik meclis üyelerinin oylarıyla 1. Başkan Vekilliğine 408 oy ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 2. Başkan Vekilliğine 338 oy ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi.

TBB Encümen Üyeleri ise şu şekilde belirlendi: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ağrı Belediye Başkanı Hazal Aras, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel.

Seçimlerin ardından Birlik Encümeni ilk toplantısını gerçekleştirdi.