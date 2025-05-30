Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) Mayıs ayı Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında OSB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Aylık olarak düzenlenen toplantıda, bölgedeki sanayi yatırımları ve gelişim süreci kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda inşaat sürecinde olan mevcut yatırımların son durumu değerlendirildi. Yatırımcı firmalardan gelen süre uzatım talepleri görüşülerek karara bağlandı. Devam eden projelerin zamanında tamamlanabilmesi için koordinasyonun artırılması gerektiği vurgulandı.

Gündem başlıklarından biri de yeni yatırım başvurusu oldu. OSB’ye yatırım yapmak isteyen bir girişimcinin talebi kurul tarafından ele alındı. Sanayi bölgesinin üretim kapasitesine katkı sağlayacak nitelikteki her girişimin destekleneceği ifade edildi.

Editör: Haber Merkezi