Boğazkale Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen Köy Kütüphaneleri Projesi kapsamındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projenin üçüncü kütüphanesi Kaymaz Köyü’nde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bilgiye erişimi artırmak, okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve özellikle kırsalda yaşayan çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje, bölge halkı tarafından da büyük memnuniyetle karşılanıyor. Yeni açılan Kaymaz Köyü Kütüphanesi, geniş bir koleksiyona sahip. Bağışlanan kitaplar arasında çocuk kitaplarından romanlara, tarih ve kültür yayınlarından ansiklopedilere kadar birçok farklı tür yer alıyor. Kütüphanenin yalnızca öğrencilerin değil, her yaştan vatandaşın bilgiye erişimini kolaylaştırması hedefleniyor.

Kütüphane projesine 2000 kitaplık anlamlı bir bağışta bulunan hayırsever Mehmet Arayıcı’ya, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız teşekkürlerini iletti.

Kaymakam Yıldız, yaptığı açıklamada, “Eğitim ve kültür alanındaki bu tür destekler, toplumsal gelişimin temel taşlarındandır. Sayın Mehmet Arayıcı’ya gönülden teşekkür ediyorum. Projemiz köylerimizin geleceğine değer katıyor,” ifadelerini kullandı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ