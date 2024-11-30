Yaklaşık bir ay önce İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Sinan Zehir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Türk Sağlık İş heyeti, sendikal çalışmalar ve sağlık işlerinin güncel çalışma sorunları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, kısa süreli ziyarette dile getirilen ve kendine bildirilen sorunların çözümü noktasında takipçisi olacağını belirtti.

Ziyaret, İl Sağlık Müdürü Zehir'e çerçeve Türk Bayrağı hediye edilmesinin ardından sona erdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ