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Türk Sağlık İş Sendikası Çorum İl Başkanı Murat Yurt, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in dünyaya teşrifi nedeniyle kutlanan Mevlid Kandili kapsamında hastanelerde vatandaşa ve sağlık çalışanlarına helva ikramında bulunduklarını ve kandillerini kutladıklarını açıkladı.

Mevlid Kandili nedeni ile Türk Sağlık-İş olarak hazırladıkları helvaları Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Diş Hastanesi’nde kurdukları stantlarda vatandaşa ve personele dağıttıklarını kaydeden Yurt, tüm Çorum halkının da kandilini tebrik ederek bu mübarek gecenin ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.