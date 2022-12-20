Bu amaçla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Samsun Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Serkan Şen “Temel Metinlerimiz Bağlamında Eski Türk Kültürü” konusunda; Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mevlüt Uyanık ve Prof. Dr. Aygün Akyol ise “Türk Felsefesinin İmkânı” konusunda Çorum Türk Ocağı’nın düzenlemiş olduğu programda vatandaşlarla bir araya geldi.

Türk Ocakları Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar burada yaptığı açıklamasında; “Türk Ocakları bir fikir ve düşünce Ocağıdır. Parti siyasetinin dışında ve üstünde kalmaya özen gösteren, Türkiye'nin meseleleri üzerine kafa yoran, milletimiz arasında birlik ve beraberliği perçinlemeye çalışan, bölgemizde yaşanan hadiseleri doğru okumaya gayret eden Ocağımız faaliyetlerine hız kesmeden devam edecektir. Bilgi kirliliğinin ve dezenformasyonun yüksek olduğu günümüzde alanında yetkin ve uzman olan isimleri Ocağımız programlarında ağırlamaya devam edeceklerini, bu vesileyle düzenleyecek olacağımız programlara şimdiden ilgi duyan, bu noktada hassasiyet gösteren herkesi davet ediyorum” dedi.



(Haber Merkezi)

