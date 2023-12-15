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Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Beslenme ve Diyetetik Kulübü işbirliğinde “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansa konuşmacı olarak Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezi usta öğreticisi Şef Aylin Memik katıldı.

Konuşmasında Türk mutfağının zengin tarihine ve köklü geleneğine vurgu yapan Şef Aylin Memik, “Türk Mutfağı, Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada, Türklerin göçebe yaşam tarzından yerleşik hayata geçiş sürecini yansıtan zengin bir tarihe sahiptir.” dedi.



Türk mutfağının temel taşlarını oluşturan lezzetleri başlıklar halinde anlatan Şef Memik, çorbalar, ana yemekler, hamur işleri, tatlılar, kışa hazırlık, sakatat yemekleri, içecekler ve ekmekler gibi konularda bilgiler vererek, bu lezzetlerin tariflerini ve hazırlanışlarını aktardı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa, akademisyenler, Beslenme ve Diyetetik Kulübü üyeleri ile öğrenciler katıldı.