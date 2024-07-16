Darbe girişiminin 8. yılında vatan hainlerini şiddetle kınadığını belirten Başkan İsmail Deli, “15 Temmuz günü teröristlerin vatanı bölmek, devleti ele geçirmek için yapmış oldukları alçak darbe girişimi sonucu 251 vatan evladı şehit olurken 2 bin 196 vatandaşımız da gazi olmuştur” dedi.

Başkan İsmail Deli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemize karşı ihanet içinde olan, emirleri Vatikan ve Pensilvanya’dan alanlar, 1 dolara satılmış hainlerdir. O geceki tanklar bizimdi, gökkubbemizde uçuşan ve mermi yağdıran jet uçakları bizimdi. Helikopterler bizimdi. Sadece onları kullanan alçaklar bizden değildi. O hainler emirleri okyanusun ötesinden alan vatansızlardı. Bizden olmayan bu alçaklar kurt postuna bürünmüş it sürüleriydi. Bu milletin kendi silahını yine bu milletin sinesine, mabedine çevirmişlerdir. Ancak hesap edemedikleri şey bu milletin "Mesele vatansa canın da cananın da bir kıymeti yoktur" diyen Türk milletinin vatansever evlatlarını hesaba katmamışlar.

Yüce Türk Devletinin sinsice kılcal damarlarına sirayet etmiş hainler, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!" dediğini unutan gafillerdir. Bu topraklar için bu millet hep birlikte canlarını, kanlarını feda etmişlerdir. Bu mübarek topraklar ve bu millet dualıdır bre hainler. Biz bu coğrafyada bin yıldır dostça kardeşçe barış içinde yaşıyoruz. Sizin de, sizin ağababalarınızın da bu kardeşliği bozmaya gücünüz yetmez. FETÖ, PKK, PYD gibi terör örgütlerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki uzantıları unutmasınlar ki. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milleti ve ordusu ile hamdolsun dimdik ayaktadır.”

Editör: Haber Merkezi