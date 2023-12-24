Türk Kızılay, en çok kan bağışında bulunan bağışçılarından sonra kan bağışında başarı gösteren kurumlara da madalya vermeye başladı. Bu çerçevede Çorum'da İlk Kurumsal Kan Bağış Madalyası Osmancık'ın oldu.Uzun süredir kan bağışı çalışmalarına destek veren Osmancık'ta 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda bu defa hem kan bağış çalışması hem de ödül töreni düzenlendi. Sabah saat 10.30'da başlayan kan bağışı akşama kadar devam ederken, Çorum'da ilk kurumsal kan bağış madalyası da yapılan törenle takdim edildi.

'Gümüş madalyayı hak ettik'

75. Yıl cumhuriyet İlkokulu Müdrü Şener Demir, "Osmancık halkı Çorum'da bağış yapan en fazla ilgi gösteren ilçe oldu. Bu yıl 560 ünite kan bağışı alarak Çorum da ilk kez bir kuruma verilecek Gümüş madalyayı hak ettik. Kan bağışı konusunda diğer ilçelere örnek olan bir ilçe olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu pay en çok okuldaki öğrencilerin aktif bir şekilde çalışmasıyla gerçekleşiyor. Osmancık kan bağışı konusunda oldukça duyarlı ve hassas. Desteklerini esirgemeyen başta ilçe Kaymakamımız Ayhan Akpay olmak üzere tüm Osmancık halkına bağışları ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Hayat kurtarmak kanımızda var" ifadelerini kullandı.Doktor Senem Çavuş; "Madalyayı bu okula teslim ediyoruz"'Herkesin kan bağışında bulunmayı vatandaşlık görevi olarak görmesi gerektiğini belirten Çorum Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuş, "Türk Kızılay olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir proje başlatarak ilçe kapsamında okullarında kan bağış programı düzenledik. Osmancık bütün ilçelerimiz ve merkez okullarımız içerisinde rekor kırarak en yüksek kan bağışı oranına sahip oldu. Çorum merkez ve ilçelerinin kan ihtiyacını Türk Kızılay'ı karşılıyor. Bizler bağışçılarla aracıyız aslında. Burada kan veren insanlarla hastalar arasında köprü görevi görüyoruz. Kanları alıyoruz, testlerini yapıyoruz, ürünlerine ayrıştırıyoruz ve hastanelerin taleplerine göre oralara gönderiyoruz. Kış aylarında kan bağış stokları her yıl olduğu gibi bu yıl da çok düştü. Her yıl maalesef hastaların ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyoruz. Bu durumun oluşmaması için herkesin bunu bir vatandaşlık bir askerlik görevi olarak görüp erkeklerin üç ayda bir kadınların dört ayda bir kan bağışı yaparsa bizim ülkemizde hiçbir hasta ve yakını mağdur olmaz. Hiçbir hasta da bu problemi yaşamaz.Bir yılda 500 ünite üzeri kan bağışı yapılan kuruma madalya veriliyor. Biz daha Çorum'da bunu hiçbir kuruma vermedik. Önümüzdeki yıl bugünün sonunda ulaşılan rakamla madalyayı bu okula teslim edeceğiz inşallah. Bugün Burak Akın isimli bağışçımıza 35 kez kan verdiği için plaket verildi. Osmancık'ta ilk kez verilen bu madalya Çorum'da da altı kişiye verildi" şeklinde konuştu.