Türk-İş İl Temsilcisi Üçtepe, beraberinde konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri ile birlikte bir süre önce göreve başlayan Vali Çalgan ile görüştü. Ziyarette, sendika temsilcileri Vali Ali Çalgan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Türk-İş İl Temsilcisi İhsan Üçtepe, sendikal faaliyetler ve işçi hakları konusunda Vali Çalgan’a bilgi vererek, işçi ve emekçilerin sorunlarına dair çözüm önerilerini paylaştı.

Vali Ali Çalgan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sendikalarla işbirliği içinde Çorum’daki çalışma hayatını daha da iyileştirmek için el birliğiyle çalışacaklarını ifade etti.

Ziyaretin sonunda, Türk-İş Çorum İl Temsilcisi İhsan Üçtepe ve diğer sendika temsilcileri, Vali Çalgan’a başarılar dileyerek, dayanışma ve işbirliği mesajları verdiler.

Vali Çalgan ise kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ