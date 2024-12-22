Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, 21 Aralık 2024 tarihli ve 32759 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği ile ilgili sendikasının değerlendirmelerini açıkladı. Aydın, öğretmenlik mesleğine yönelik önemli düzenlemeler içeren yönetmeliğin, öğretmenlerin lehine olabilmesi için Türk Eğitim-Sen’in uzun süredir verdiği mücadelenin bir sonucu olduğunu vurguladı.

MESLEK KANUNU VE KARİYER BASAMAKLARI

2018'den bu yana gündemde olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenlerin kariyer basamaklarıyla ilgili düzenlemeleri içerdiğini kaydeden Aydın, Türk Eğitim-Sen’in 2005'ten itibaren öğretmenlerin kariyer basamakları meselesini sürekli gündemde tutarak, açtığı davalar ve yaptığı açıklamalarla sürecin öğretmenler için sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamaya çalıştığını belirtti.

SON DEĞİŞİKLİKLERLE GELEN YENİLİKLER

Öğretmenlik Mesleki Kariyer Basamakları’nda yapılan son değişiklikler ile birlikte önemli adımlar atıldığını belirten Aydın, “Kariyer basamağında öğretmenlerin ilerlemesi için yazılı sınavın kaldırılması, öğretmenler tarafından olumlu karşılandı. Eğitimcilerin karşılaştığı şiddetle mücadeleye yönelik yeni bir yasal düzenleme yapıldı. 20 yıl ve üzeri kıdemi olan öğretmenlerin, uzman öğretmenlik için bekleme süresi olmaksızın başöğretmen olabilmesi sağlandı” dedi.

Aydın, Türk Eğitim-Sen’in bu değişikliklerdeki rolüne dikkat çekerek, özellikle hizmet süresi hesabı konusundaki katkılarını vurguladı.

EĞİTİMLERİN BAŞLATILMASI BEKLENİYOR

Yönetmeliğin 300 bin öğretmene ilave ödeme sağlayacak düzenlemeler içerdiğini belirten Adın, bu düzenlemenin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. MEB'in takvim yayınlayarak, çevrim içi eğitimlerle öğretmenlerin sertifika işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlaması gerektiği vurgulayan Aydın, ayrıca, yıl içinde üç ya da dört dönem çevrim içi eğitim açılarak, sertifikaları kaçıran öğretmenlerin mağdur edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Aydın, eğitim camiasının beklentisinin, Milli Eğitim Bakanı’nın Erzurum'daki açıklamalarına dayandırarak, 15 Ocak 2025’te öğretmenlerin maaşlarına yansıyacak olan tazminatların bir an önce ödenmesi olduğunu belirtti.

Editör: Haber Merkezi