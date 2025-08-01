ARACILAR ZENGİN EDİLİYOR

Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO), 225 bin ton arpa ithalatı için bugün (31 Temmuz 2025) ihale yaptığını hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“TMO’nun harman ortasında çıktığı bu ihale ile 1 ay önce tonu 11.500 – 12.000 TL arasında olan fiyatlar 10.200-10.800 TL’ye kadar düştü. TMO’nun ithal ettiği arpalar 15-20 gün önce ‘belirli’ firmalar tarafından İskenderun, Mersin, İzmir, Bandırma, Tekirdağ, Samsun ve Trabzon limanlarına liman teslimi olarak tonu 195 ile 205 dolardan getirildi. Edindiğimiz bilgilere göre TMO 15-20 gün önce limanlara 195-205 dolardan arpa yığan firmalara ton başına 235-242 dolar teklifte bulundu. İhaleler bu fiyatlardan sonuçlanırsa bahse konu firmalar 15-20 günlük süre zarfında dolar bazında ton başına yüzde 20 kâr etmiş olacak. Böylece arpa ithalatı ihalesini önceden haber alan firmalar, ciddi miktarlarda kâr etmiş olacak. Bütün yıl emek veren çiftçi kendi ürettiği arpadan yüzde 20 kar edemezken bir takım firmalar TMO eliyle yine zengin edilecek.”

BAKAN VE GENEL MÜDÜRE SORULAR

Bu yıl önceki yıllara göre birçok noktada alım merkezi açmadığı için çiftçiyi tüccarın kucağına iten TMO’nun çiftçiye bir darbe de arpa fiyatlarıyla vuracağını ifade eden Mehmet Tahtasız, Tarım ve Orman Bakanı Sn. İbrahim Yumaklı ile TMO Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal’a şu soruları yöneltti:

“Madem arpa ithalatı yapacaktınız, neden Mayıs ayında arpa ihracatı yaptınız?

Madem arpa ithalatı yapacaktınız neden direkt TMO eliyle yapmadınız da aracı firmaları zengin ediyorsunuz?

Sizin Türk çiftçisiyle alıp veremediğiniz nedir? Harman devam ederken çiftçinin zararına yol açacak bu ithalatı neden yapıyorsunuz?

Suya sabuna dokunmadan dolar bazında ton başına yüzde kâr verdiğiniz firmalar kimlerdir?

Siz böyle yerli üreticiyi üretime küstürürseniz gelecek yıllarda ülkemizde arpa üretecek çiftçiyi nereden bulacağız?

Kuraklık ve soğuk ile üretim ve verim kaybına uğrayan çiftçiyi, daha fazla desteklemek ve üretime özendirmek varken ithalata yönelmek neyin hesabı?

Hiçbir şey yapamıyorsanız en azından 2025-2026 yılında çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemelerini yeni üretim sezonu başlamadan ödeyin.”