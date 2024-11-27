Milli Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen Öğretmen Akademileri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen Edebiyat Akademisi'nde Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Şehir Defteri Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Turhan Candan “Şiir Okuma ve Ezberleme Teknikleri” konusunu anlattı.

Hasanpaşa Yazma Eserler Kütüphanesi'nde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Şiirin gücünü, edebiyatın eğitimdeki yerini ve şiir okuma ile ezberleme tekniklerini detaylı bir şekilde anlatan Candan, “Şiir, sadece bir sanat dalı değil, aynı zamanda insanın iç dünyasını anlama ve ifade etme aracıdır. Öğretmenlerimizin şiirle iç içe olması, öğrencilerimize daha etkili bir eğitim vermelerini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Candan'a yaptığı değerli katkıdan dolayı çiçek vererek, tüm katılımcılara teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Çağlar, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve öğrencilere daha iyi bir eğitim sunmak için bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ