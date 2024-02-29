Tarihi Çorum Meydanı’nda bulunan ve belediye tarafından kamulaştırılan binanın seçim ofisi yapılmasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert bir dille eleştiren CHP Belediye Meclis Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, “Peygamberimiz diyor ki; ‘Allah’ın karışmadığı günahlar vardır, onlardan bir tanesi de kul hakkıdır. Siyasetin alanı da doğrudan kul hakkıyla ilgili bir pozisyondur. Sadece AKP'li seçmenin değil tüm Çorumluların hakkı olan kamuya/belediyeye ait bir mülkte seçim bürosu açmak kul hakkıdır” diye konuştu.

Seçim bürosu açarken bile kamu malını kendi menfaatleri için kullananların koltuğa oturunca neler yaptığını yıllardır gördüklerini belirten Tuncay Yılmaz, “31 Mart’tan sonra da değişmeyecekler ve kamu malını, vatandaşın malını çarçur etmeye devam edecekler. Sizlere yasal olan neden muhalefete yasak. Bu fotoğraf belediye tarafından kamulaştırması yapılmış Ulu Cami arkasındaki işyeri şimdi AKP ve başkanın seçim bürosu. Buradan belediyeye sesleniyorum. Bu davranış normal ise belediye mülklerinden Yeniden Refah Partisi’ne, İYİ Parti’ye ve CHP'ye de yer verin. Takdir siz değerli Çorum halkının” görüşlerine yer verdi.

Editör: Haber Merkezi