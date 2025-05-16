Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2024 yılsonu itibarıyla 85 milyon 664 bin 944 kişi nüfuslu ülkemizde 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 763 bin 159 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 14,9'unu oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2024 yılı İstatistiklerle Gençlik verilerini paylaştı. ADNKS sonuçlarına göre genç nüfusun yüzde 51,2'sini erkek nüfus, yüzde 48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu.

Birleşmiş Milletler tanımına göre 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, 1950 yılında toplam nüfusun yüzde 20,8'ini oluştururken bu oran, 2024 yılında yüzde 14,9 oldu.

GENÇ NÜFUS AZALIYOR

Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre genç nüfus oranının 2030 yılında yüzde 14,8, 2040 yılında yüzde 12,2, 2060 yılında yüzde 10,3, 2080 yılında yüzde 8,8 ve 2100 yılında yüzde 9,6 olacağı öngörüldü. Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan senaryoya göre genç nüfus oranının 2030 yılında yüzde 14,8, 2040 yılında yüzde 12,4, 2060 yılında yüzde 9,2, 2080 yılında yüzde 7,2, 2100 yılında yüzde 7,2 olacağı öngörüldü. Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre genç nüfus oranının 2030 yılında yüzde 14,8, 2040 yılında yüzde 12,0, 2060 yılında yüzde 11,1, 2080 yılında yüzde 9,8, 2100 yılında yüzde 11,4 olacağı öngörüldü.

Editör: Haber Merkezi

AB’DEN FAZLATürkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10,7 oldu. AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 12,6 ile İrlanda, yüzde 12,3 ile Hollanda ve yüzde 12,2 ile Danimarka olduğu görüldü. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 9,2 ile Bulgaristan, yüzde 9,5 ile Litvanya, yüzde 9,7 ile Malta ve Slovenya olduğu görüldü. Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 14,9 ile AB üye ülkelerinin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,8 ile Hakkari olurken bu kenti yüzde 20,6 ile Şırnak, yüzde 20,3 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu il yüzde 11,8 ile Balıkesir oldu. Bu ili yüzde 12,1 ile Muğla ve yüzde 12,2 ile Ordu izledi. Ayrıca genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2024 yılında genç nüfusun yüzde 30,5'inin 15-17 yaş grubunda, yüzde 19,9'unun 18-19 yaş grubunda, yüzde 28,8'inin 20-22 yaş grubunda ve yüzde 20,8'inin ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.İŞSİZLİK % 16.3Beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki gençler için 63,5 yıl olurken, evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 3,5 katı oldu. En fazla göç hareketliliği 20-24 yaş grubundaki gençlerde eğitim nedeniyle oldu. Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 49,0 olurken, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı ise yüzde 22,9 olduHanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2023 yılında yüzde 45,6 iken 2024 yılında yüzde 47,2 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2023 yılında yüzde 57,4 iken 2024 yılında yüzde 59,5, genç kadınlarda ise bu oran 2023 yılında yüzde 33,1 iken 2024 yılında yüzde 34,0 oldu. Gençlerde işsizlik oranı, 2023 yılında yüzde 17,4 iken 2024 yılında yüzde 16,3 oldu.Genç erkeklerde işsizlik oranı 2023 yılında yüzde 14,3 iken 2024 yılında yüzde 13,1, genç kadınlarda ise bu oran 2023 yılında yüzde 23,2 iken 2024 yılında yüzde 22,3 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2023 yılında yüzde 22,5 iken 2024 yılında yüzde 22,9 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2023 yılında yüzde 15,6 iken 2024 yılında yüzde 16,2, genç kadınlarda ise bu oran 2023 yılında yüzde 29,8 iken 2024 yılında yüzde 30,1 oldu.