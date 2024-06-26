“İşletmelerde yeşil alarm. Avrupa yeşil mutabakatına hazır mısınız?” şeklinde bir duyuruda bulunan Çorum Ticaret ve Sanayi Odası konuyla ilgili 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 14.00’de proje bilgilendirme toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada “Çorum TSO olarak yürütmekte olduğumuz, Avrupa İşletmeler Ağı Projemiz ile ilgili bilgilendirme toplantısında Eskişehir Yeşil Sanayi Biriminden Prof. Dr. Cengiz Türe, Eskişehir Yeşil Sanayi Birimi ve ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, Çorum KOSGEB Müdürü Halit Sıddık Tonkuş ve OKA Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç bilgilendirmeler yapacaktır” denildi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı konulu etkinlik ile işletmeleri yeşil dönüşüme hazırlamayı amaçlayan TSO bu kapsamda Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın ne olduğu, işletmelere olan etkileri ve yeşil dönüşüm için gerekli finansal ve hibe destekleri gibi konuların ele alınacağını da açıkladı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın fırsat mı yoksa tehdit mi olduğu, üretici ve ihracatçıları nelerin beklediği ve sınırda karbon düzenlemesinin işletmeleri nasıl etkileyeceği konularının da ele alınacağı dile getirilen toplantıyla ilgili açıklamada; “İşletmenizin geleceğini güvence altına almak ve yeşil dönüşüme uyum sağlamak için bu fırsatı kaçırmayın! Avrupa Yeşil Mutabakatı konulu etkinlik, 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 14.00’de Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılacak. Geleceğe yeşil bir adım atmak ve işletmenizi sürdürülebilir kılmak için sizleri etkinliğimize bekliyoruz” ifadesine yer verdi.



Editör: TUGAY GÖKTÜRK