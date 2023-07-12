CHP İl Başkanı Ümit Er, TRT’nin devletin ve milletin kuruluşu olduğunu, halkın ödediği vergilerle ayakta durduğunu, tarafsız yayın yapmak zorunda olduğunu hatırlatarak, “Halkın haber almasını engelleyen, siyasi haklarımızı kullanmamıza ve duyurmamıza izin vermeyen, görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürünü savcılığa şikâyet ediyoruz” dedi.

CHP, ülke genelinde 81 ilde iş zamanlı basın açıklaması yaparak TRT hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bu çerçevede CHP Çorum İl Başkanlığı da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu evraklarını teslim ettikten sonra Adalet Sarayı önünde kitlesel basın açıklaması düzenledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Ümit Er, TRT’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına ya yer vermediğini, ya çok az yer verdiğini, bilinçli olarak attığı başlık ve ön plana çıkardığı konularla partiyi küçümsediğini ve kötülediğini anlatarak, “Hesabımızın mahşere kalmasına izin vermeyeceğiz. Bu adaletsizliğin sorumluları hukuk önünde de hesap vermek zorundadır. TRT, AKP’nin ve Erdoğan’ın seçimi kazanması için bir televizyon kanalı ne yapmalıysa onu yapmıştır. Adeta Saray’ın sözcüsü haline gelmiştir” ifadesini kullandı.

“TRT DEVLETİN VE MİLLETİN KURULUŞUDUR,

YAYINLARINI TARAFSIZ YAPMAK ZORUNDADIR”

Ümit Er, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, kamusal görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye geldik.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, göreve başladığı günden bu yana, TRT’ye yanlı bir yayın politikası izletmektedir. TRT devletin ve milletin kuruluşudur. Hepimizin vergileriyle gelir elde etmektedir. Buna karşın çok uzun süredir CHP’yi yok sayan veya kötüleyen yayınlar yapmaktan geri durmamaktadır.

“TRT Kanunu, TRT kanallarının yayınlarında tarafsız davranmasını hükmetmiştir. Ne var ki mevcut TRT yönetimi bu yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. Özellikle seçim dönemi boyunca TRT, devlet televizyonu olarak değil, AKP’nin propaganda makinesi olarak çalışmıştır. Genel başkanımızı ve partimizi yok sayan zihniyetin demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçtiğini belirtmek isteriz. Siyasi tarihimiz bu kişileri yargılayacak ve mahkum edecektir. Ancak hesabımızın mahşere kalmasına izin vermeyeceğiz. Bu adaletsizliğin sorumluları hukuk önünde de hesap vermek zorundadır. TRT, AKP’nin ve Erdoğan’ın seçimi kazanması için bir televizyon kanalı ne yapmalıysa onu yapmıştır. Adeta Saray’ın sözcüsü haline gelmiştir.”

“ADALET ARAYIŞIMIZ VE

YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRECEK”

Bu süreçte; CHP Genel Başkanı, MYK üyeleri, PM üyeleri ve milletvekillerini TRT ekranlarında canlı yayınlanan hiçbir programa davet edilmemiştir. O kadar ki Genel Başkanımız, TRT’de yalnızca hain darbe girişiminin ardından bir defa programa davet edilmiştir.

Genel Başkanımızın siyasi konuşmaları TRT’de ya yayınlanmamakta ya da çok az yayınlanmaktadır.

Genel Başkanımızın grup toplantıları TRT ekranlarında kesilerek yayınlanmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aralık 2022 tarihinde yaptığı 40 dakika 56 saniyelik grup konuşmasının 10 dakika 18 saniyelik kısmının yayınlandığı görülmektedir. 3 Ocak 2023 - 28 Mart 2023 tarihleri arasında Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 9 adet grup toplantısı düzenlediği; bu toplantılardaki konuşmaların sırasıyla; 9 dakika 50 saniye, 9 dakika 26 saniye, 10 dakika 10 saniye, 10 dakika 38 saniye, 10 dakika 2 saniye, 11 dakika 14 saniye, 9 dakika 30 saniye, 10 dakika 20 saniye ve 10 dakika 36 saniyelik kısımlarının canlı yayınladığı tespit edilmiştir.

Seçim boyunca CHP’nin ve Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi reklamları, TRT ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan’ın çok altında yayınlanmıştır. Bunların da çoğu gündüz kuşağında yayınlanmıştır.

TRT ekranlarında CHP ile ilgili yapılan haberlerin çoğu olumsuz şekildedir. Örneklemek gerekirse bu haberlerin bir kısmının başlıkları şu şekildedir: “CHP’de Hakaret Krizi Büyüyor mu?”, “Ekonomi Vizyon Belgesine Eleştiri”, “Kılıçdaroğlu’na Gazi Meclis Tepkisi”

Genel Başkanımızın konuşmaları ya hiç yayınlanmamakta, ya da kesilerek yayınlanmaktadır. Örneğin 03/12/2022 tarihli CHP vizyon belgesi açıklaması toplamda 4 saat4 dakika sürmüşken TRT Haber bu yayını yalnızca 6 dakika 18 saniye vermiştir. Yine Genel Başkanımızın TBMM’deki 2022 bütçe konuşması 1 saat 2 dakika sürmüşken TRT Haber yalnızca 8 dakika 48 saniyesini canlı yayınlamıştır.

Tüm bu konular nedeniyle halkın haber almasını engelleyen, siyasi haklarımızı kullanmamıza ve duyurmamıza izin vermeyen, görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürünü bugün savcılığa şikâyet ediyoruz.

Adalet arayışımız ve yürüyüşümüz sürecek.”