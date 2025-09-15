Trendyol 1.Lig 5.hafta maçında Arca Çorum FK ile Vanspor Çorum Şehir Stadı’nda kozlarını paylaştı. Daha önce 1.Lig maçlarını 5 kamera ile yayınlayan TRTSpor, Arca Çorum FK ile Vanspor arasında oynanan maçı 11 kamera ile seyircilerine aktardı.

TRTSpor yetkililerinden alınan bilgiye göre, 30 Eylül’de Galatasaray’ın İstanbul’da Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında canlı yayında farklı bir çekim sistemine geçiş yapılacağı belirtildi. Bu nedenle bu sistemin denenmesi için Çorum FK-Vanspor maçının tercih edildiği açıklandı.