Yirmi yıllık mağazacılık deneyiminin görkemli bir mağaza ile buluşmasına sahne olan Trend Home, 2 bin metrekare alanda, tam 50 bin çeşit ürünü müşterilerin beğenisine ve tercihine sunuyor.

Trend Home’da, kozmetik, iç giyim, saraciye, bijuteri, elektronik, züccaciye, porselen, seramik, hediyelik eşya, avize, Paşabahçe, oyuncak, kırtasiye, hırdavat, plastik, ev tekstili ve gündemde olan, ev için gerekli tüm ürünler bulunuyor.

Trend Home sahipleri Muhsin Özsoy, Ülker Erbay ve Muzaffer Can Ekinci, açılışa özel indirimler uyguladıklarını, tüm ürünlerinde fiyatların son derece makul olduğunu belirterek, tüm Çorumluları mağazalarına beklediklerini ifade ettiler.